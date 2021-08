Buena tarde.



El día de hoy martes 17 de agosto, como a las 8:30 de la mañana, olvidé mi cartera en los escalones que están afuera de una zapatería en la calle Lucio Blanco, en Xalapa; estaba sentada, y cuando me levanté la dejé olvidada ahí.



Traía dos INE a nombre de María Elena Pérez Gómez y Esperanza Gómez Sánchez; no me interesa la cartera solo las credenciales sobre todo la de mi mamá, ya que es una persona mayor y no puede hacer trámites para reposición, y la mía la necesito para mi vacuna que me toca el miércoles.



Les pido de favor a quien la encuentre se comunique al 2282954148.



Gracias por el apoyo.