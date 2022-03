Hola buenas noches quisiera que me ayudaran.El día de hoy lunes, aproximadamente a las 19:30 horas, tomé un taxi en Aurrerá y le pedí que me llevara a mi domicilio en Higueras, de hecho, iba con mi hermana.El señor nos ayudó a bajar las cosas, pero no me percaté que dejaba mi mochila color azul que llevaba cosas de mi hijo.Solicito ayuda para recuperar la mochila, cualquier persona que tenga información se puede comunicar a mi número 2284802897.Atentamente