Solicita ayuda a autoridades para comprar ventilador pulmonar para su hijo

Lic. Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador de Veracruz



Roberto Ramos Alor

Secretario de Salud



Presente:



Por medio del presente escrito, vengo a solicitarle un apoyo esencial para mi hijo C. Gael Hernández Ortiz, que nació el 7 de abril del año 2018, con edad actual de 2 años de edad que desafortunadamente al nacer tuvo problemas de respiración y desde su nacimiento se encuentra internado en el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, en el área de Pediatría en la cama 234 de esta área.



Desafortunadamente mi hijo a tenido complicaciones para su alimentación a causa de que le tuvieron que realizar una traqueotomía, el cual es un procedimiento quirúrgico realizado con objeto de crear una abertura dentro de la tráquea, a través de una incisión ejecutada en el cuello, y la inserción de una cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones. Ya que desde su nacimiento mi hijo ocupa un ventilador mecánico para respirar durante las noches ya que por sí solo no puede respirar por sus vías nasales.



Ya que yo soy campesino y mi esposa ama de casa, no tenemos el recurso para comprarle un aparato llamado Ventilador Resmed Stellar Series 150, el cual tiene un valor de 146,000.00 pesos. Los médicos del caso de mi hijo de este hospital me recomiendan obtener lo más pronto posible el ventilador antes mencionado, pues se requiere para poder dar de alta a mi hijo, además que debido a la contingencia COVID-19 lleva un riesgo de contagio por los dos años que lleva internado en este hospital mencionado.



Obtenerlo permitiría que lo dieran de alta y que pueda recuperarse y llevar una vida normal, ya que el aparato es su principal medio de respiración artificial.



La verdad es que hemos tratado de pedir apoyo de todas las formas posibles y no nos han dado solución alguna, lamentablemente llevo el transcurso de un año solicitando la ayuda de las autoridades correspondientes y no he obtenido respuesta y me veo en la necesidad de solicitar su apoyo para poder llevar mi hijo a casa, el cual desde su nacimiento no conoce por su problema respiratorio y mi esposa y yo nos encontramos agotados de toda esta situación desde hace tiempo por todo lo antes mencionado.



Agradeciendo de antemano la atención, quedo de usted a sus apreciables órdenes.



Atentamente



Claudio Hernández Ortiz

Padre del menor