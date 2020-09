Solicita ayuda para localicar documentos extraviados en Xalapa

Hola, buen día.





Quisiera pedirle el favor si pudiera publicar algo que me urge se de a conocer porque es muy importante:



El día jueves renté una camioneta que fue por mí y mis sobrinos al aeropuerto de la Ciudad de México, para traernos a la ciudad de Xalapa. Traíamos un sobre negro ahí con los documentos y los pasaportes de los dos niños. Nos urgen encontrarlos ya que son su única identificación de momento y es muy importante los documentos que tenemos ahí.



Es una carpeta negra con cierre, que contiene actas de nacimiento, certificados y pasaportes americanos de dos niños, con fecha de nacimiento 20-12-11 y 23-07-13



El chofer de la camioneta que se rentó me comenta que llevo la camioneta a lavar en un auto lavado de Pípila (le pedí el teléfono) y me dijo que no tenía, sólo que era por la avenida Pípila, y dice que después le dio la camioneta al siguiente chofer de otro viaje.



Y no he podido encontrarlos. Se extraviaron entre jueves en la madrugada y viernes.



Favor de contactar al número: 2474714591 con Con Abigail avendaño



Estamos dando una recompensa, ¡ojalá nos pudieran ayudar!