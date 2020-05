Buen día:



Me dirijo por medio de la presente a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado.



Para comunicarle el problema ocasionado por la pandemia del COVID-19 que me afecta a mí y a mis vecinos de la colonia Ermita, ya que por falta de trabajo y recorte de empleados en sus diversos centros de trabajo, no hemos podido obtener los vívieres necesarios y hacemos la petición para un apoyo a las colonias más vulnerables de Xalapa, como la nuestra, ya que las consecuencias de la cuarentena han afectado a toda nuestra comunidad.



En nuestra colonia hay taxistas, comerciantes, albañiles y meseros, los cuales se consideran empleos informales, es decir, somos personas que vivimos al día.



Me despido dando un cordial saludo y esperando una respuesta rápida a este problema.



Alejandro Domínguez Romero

Vecino de la colonia ermita de Xalapa