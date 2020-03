Solicitan apoyo para atender a familiares de pacientes del CECAN

Albergue "Yahveh y sus ángeles", es una asociación civil que ayuda a personas en situación de abandono y enfermos de cáncer, así como a sus familiares que los acompañan cuando tienen sus quimioterapias y radiaciones y que tienen dónde quedarse. En este albergue se les proporciona comida y alojamiento durante los días de su tratamiento.



Es muy importante darle difusión a este albergue ya que es poco conocido y necesita de mucho apoyo por parte de la ciudadanía para seguir apoyando.



Requiere de despensa (arroz, frijol, aceite, sopa, azúcar, leche, etc.) así como material de limpieza (fa, jabón, cloro, escobas, jergas, etc.) y material de curación (gasas, alcohol, agua oxigenada, algodón, etc.) también material de construcción (cemento, cal, grava y arena) para realizar una rampa de acceso al albergue.



De igual manera si alguien de escasos recursos necesita de un lugar donde permanecer mientras recibe su tratamiento puede dirigirse al albergue en la calle Oaxaca número 104, colonia progreso Macuiltépetl, entre Nuevo León y Durango.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)