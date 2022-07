Solicitan apoyo para localizar a desaparecido en Xalapa

A un mes y nueve días de desaparecido y sin saber de su paradero, familiares del xalapeño Noé Felipe Alarcón Suárez, de 43 años, pidieron ayuda para localizarlo, pues indicaron que sufre de esquizofrenia y no ha podido recibir la medicación para sobrellevar su enfermedad.Ante los reporteros, su hermano, Roberto Alarcón Suárez, dijo que comúnmente se le conoce como "El Predicador" y es una persona tranquila que no ha tenido problemas con nadie, por lo que descarta que su ausencia tenga relación con algún hecho delictivo."Yo les pido que nos ayuden porque como familia estamos pasando por un momento muy difícil porque ya no tenemos mamá ni papá pero somos nueve hermanos que estamos preocupados aquí en Xalapa y tenemos hermanos en Pachuca que también lo están buscando", comentó al enseñar la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV).En este documento, que dijo ha sido divulgado por redes sociales, se expone que Noé tiene como seña particular la ausencia de diente frontal superior derecho, lunar en la zona superior del labio izquierdo y requiere tratamiento médico especializado dada su condición mental.En la conferencia de prensa, también indicó que han recibido llamadas en las que falsamente se les informa que lo tienen aparentemente retenido, por lo que lamentaron que haya quienes buscan sacar provecho de una situación de este tipo."Nosotros somos una familia trabajadora xalapeña, dedicada a los pescados y mariscos. Mucha gente nos conoce, siempre hemos sido gente de trabajo, honrada, decente y jamás nos hemos metido con nadie", recalcó.Roberto Alarcón explicó que el apodo de su hermano obedece a que él se ha dedicado a predicar la palabra de Dios en las escuelas, parques, hospitales o en Los Lagos de Xalapa. Refirió que hay quienes señalan que podría estar en Hidalgo, donde supuestamente sus hijos lo embarcaron en un autobús el 19 de junio con destino a la Capital veracruzana.Su sobrina, Fanny Alarcón, reiteró que llevan 30 días buscándolo sin que se tenga razón de él, por lo que llamó a la población a que si lo ven se comuniquen al número 2283193187, añadiendo que al no estar medicado, probablemente olvidó cómo regresar a su domicilio."El salió de casa. El último día que supimos de él fue el 2 de junio que asistió a su domicilio. Después el 19 de junio que fue el Día del Padre, sus hijos nos dijeron que lo vieron en Pachuca y lo llevaron a la terminal hacia Xalapa. Se extravió regresando, nos han comentado que está por la zona cercana a CAXA y le pedimos a la gente que esté cerca que nos ayude, nosotros hemos ido y no lo hemos podido encontrar", concluyó.