Solicitan apoyo para menor lesionada por material de construcción

“Las varillas quedaron sueltas y cuando pasó mi niña, se le vinieron encima”, relató entre llanto la señora Anahí madre de Valeria, quien se encuentra en el Hospital Regional de Veracruz con fractura de peroné y tibia, reclama que empresa no se quiere responsabilidad de los gastos.Mencionó que lo sucedido se presentó el pasado miércoles, cuando Anahí Pulido Gómez quien vende frituras en su triciclo en compañía de su hija Valeria, la pequeña entró a la tienda de materiales “Aceros Pylsa” para cobrar el producto vendido.Fue justo en ese momento cuando las varillas que estaban sobre un tráiler que presuntamente descargaban, se vinieron abajo aplastando a la niña, por lo que acusa negligencia por parte de la empresa.Con fractura de tibia y peroné, la menor de edad fue trasladada desde Tierra Blanca al Puerto de Veracruz, debido a que el material para la construcción le cayó sobre ambas piernas, señaló la madre de la menor.“Mi hija quedó lastimada de sus piernitas, de Tierra Blanca se la trajeron a Veracruz porque allá la operación me costaba 15 mil pesos y yo no cuento con el dinero, aquí en Veracruz, me dicen que la operan hasta la próxima semana y mi hija no aguanta el dolor, tiene fractura”, dijo la madre.Agregó que en el momento del accidente lo único que obtuvo fueron mil pesos por parte de los encargados de la tienda, quienes se habrían comunicado con los dueños para reportar el hecho y sólo autorizaron esa cantidad para gastos con el juramento de estar al tanto de la evolución de Valeria.“Ni los encargados ni los propietarios del negocio donde tuvo el accidente mi hija se han comunicado conmigo me dijeron que me ayudarían con los gastos y nada”, recriminó.En entrevista, la afligida madre quien ha pasado día y noche junto a su hija menciona que la menor tiene mucho dolor y a pesar de la urgencia de la cirugía, los médicos argumentan que deberán esperar una semana en lo que llega el equipo especializado necesario para la operación.Por tal motivo, de estar estos días fuera de casa y costeando los insumos como pañales y medicamentos para la niña, los gastos por la estancia en Veracruz se han multiplicado por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para que se le brinde algún tipo de ayuda económica, ya que después de la posible operación tendrá que recibir rehabilitación.Por último, exigió a la empresa Materiales Pylsa la cual se ubica sobre la carretera federal de Tierra Blanca, que se haga cargo por lo ocurrido a Valeria, toda vez que existe negligencia de la misma.Agradece a todas las personas que quieran brindarle algún apoyo y pide que se comuniquen al teléfono 2741421358, donde atenderá personalmente.