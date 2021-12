Solicitan apoyo para persona en situación de calle en la colonia Felipe Carrillo Puerto

Buena tarde.Me pongo en contacto con este medio para solicitar ayuda para una persona que necesita atención médica. Es un hombre que vive en situación de calle, invidente, se queda en la vía pública expuesto a las inclemencias climáticas y agresiones físicas por parte del vandalismo, y necesitado de atención médica, apoyo para los estudios solicitados.La ubicación es av. Venustiano carranza casi esquina mártires de Xalapa en la colonia Felipe Carrillo Puerto.Desde el día viernes 17 del presente presentó problemas de salud. Se solicitó ambulancia al 911 y no le dieron atención.El día sábado una vecina junto con el apoyo de una patrulla se atrevió a llevarlo al CAE solo le administraron algo para el dolor. Lo refirieron al hospital civil, pero no lo aceptaron por no tener papeles de identificación ni recursos económicos para pagar la hospitalización y volvió a la calle.El sábado por la tarde se solicitó el apoyo de la policía para trasladarlo a un albergue dijeron que no se podía que eso se veía con el DIF, siendo fin de semana sería difícil pues no laboran. Se llamó a Cáritas e igualmente dijeron que eso se trataba en el DIF.El sábado por la noche se volvió a requerir una ambulancia al 911, en un principio no querían trasladarlo según el paramédico no estaba tan mal y ya había una persona que se haría responsable de él, por lo que se le comentó al paramédico que se hablaría para asesorarnos si eso era cierto. Rápidamente, su actitud cambió y dijo que hablaría al hospital civil para verificar si había cama disponible. La respuesta fue afirmativa.Pero cuando ya iban a proceder una mujer que se dice ser familiar del señor mando a decir que iba a actuar en contra de quienes intentaran ayudarlo o trasladarlo, ya que se dice influyente o procedería de otras formas.El día de hoy se habló a DIF se les comentó la situación, sin embargo, dijeron no estar facultados para brindar esa ayuda, que hay que acudir a otra institución, pero las mismas envían el caso al DIF.El señor sigue sin atención el supuesto familiar no deja que sé los vecinos le brinden apoyo, sin embargo, ella tampoco se lo da.Ya no se sabe a qué institución u organismo dirigirse para que brinden su apoyo.Como puede darse cuenta de una instancia envían a otra y después mandan a donde se empezó.A sabiendas de su calidad moral e informativa se espera que a través de su medio las autoridades correspondientes tomen las acciones pertinentes por el bienestar de la persona.2281479953