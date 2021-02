Solicitan ayuda para población afectada por incendio forestal en Tatatila

Ante la falta de apoyo por parte de la autoridades estatales, asociaciones civiles y el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI) solicitaron apoyos alimentarios para las familias de Tatatila que resultaron afectadas por un incendio forestal ocurrido hace algunos días.



"(La población) se mantiene justamente del campo, es su principal actividad económica. Ahorita están padeciendo una situación muy compleja, tanto económica, humanitaria y ambiental. En este momento no tienen forma de darle de comer a los animales que ellos tienen. Hacemos un llamado a las autoridades para que den atención a esta comunidad pero también a la ciudadanía a que donen", dijo Karina Martínez, directora general del IMIDI.



Comentó que al menos 60 familias de la comunidad La Mancuerna son las que se quedaron sin sustento tras el incendio que consumió 170 hectáreas de cultivos, árboles maderables y frutales.



"Las familias directamente afectadas son aproximadamente 60, algunas de ellas perdieron parte de sus propiedades, casas, parte de los establos donde tenían su ganado, sus pastizales. De estas familias, 30 fueron evacuadas aproximadamente y se fueron a vivir con algunos de sus familiares; (ahora) están regresando paulatinamente a sus casas".



Expuso que ya acudieron al Gobierno del Estado a entregar una petición de ayuda para los afectados, pues hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado a la comunidad.



"Hemos visto a las autoridades con una reacción muy lenta y desafortunadamente está de por medio la alimentación de muchos niños que son hijos de las personas que habitan en la comunidad. También las personas no pueden salir a trabajar porque no tienen donde cosechar, ni sembrar sus productos".



Para los interesados en apoyar, pueden llevar sus donativos a cualquiera de las instalaciones que participan en esta actividad que son Moviéndose por la Educación y la Inclusión AC, Fraternidad de Líderes por el Bienestar de Todos, Fundación Xalapeños Ganamos, Osos Fútbol e IMIDI, pues lo recaudado será entregado el próximo sábado.