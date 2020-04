Al Calor Político



Me gustaría reportar que en el municipio de Tlacolulan, desde hace aproximadamente 6 meses, se ha solicitado el apoyo del Ayuntamiento para que solucione el problema de olor del drenaje, sin embargo, no hemos recibido ayuda.



Incluso, los mismos vecinos de la calle principal, donde se encuentra ubicada la escuela primaria “Juana Pavón”, hemos recurrido a tapar las alcantarillas para que no siga dispersándose el olor, que en días calurosos es más intenso e insoportable, por lo que solicitamos el apoyo de Al Calor Político para poder difundir esto y así, seamos atendidos.