Solicitan donadores de sangre para paciente con dengue hemorrágico, en Veracruz puerto

Desde el pasado lunes, David Delgado Herrera de 22 años de edad se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Regional de Veracruz con diagnóstico de "dengue hemorrágico", su estado de salud es grave y su familia pide ayuda porque requieren donadores de sangre.



Son originarios de Tlalixcoyan, desde los primeros síntomas fue llevado al hospital, pero al complicarse, se pidió su traslado desde el domingo a Veracruz; sin embargo, por falta de espacios en el nosocomio, no lo recibieron hasta un día después.



"Está grave, el médico dice que esta grave. Nos dijeron que era dengue pero no que era grave. Él empezó a tener problemas y se le volvió hemorrágico; el domingo por la mañana dijeron que sería trasladado al Hospital Regional porque tenía 15 mil de plaquetas, que ya era un dengue hemorrágico. Pero hablaron y no hubo camas; transcurrió todo el domingo. Hasta el lunes lo trasladaron", dijo su tía Irma Ochoa Farías.



David se dedica al campo y su tipo de sangre es O positivo, está internado en la cama 3 de Terapia Intensiva.



"Nos dijeron que (necesitan) muchos donadores; ayer llevamos 8 unidades. Él es 0 positivo, rogamos que donen hoy por él".



Asimismo, indicaron que los médicos también les pidieron aféresis; sin embargo, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Boca del Río no cuentan con el equipo para obtenerla.



"Dicen que no lo hay y nos urge porque el Hospital está pidiendo ese tipo de plaquetas y no está el equipo para procesar la plaqueta. Eso le ayudaría a elevar la plaqueta; el Gobernador sí nos puede apoyar", señaló Natalia Delgado Herrera, otra de sus familiares.



Diariamente requieren por lo menos 8 unidades de sangre para el joven para elevarle las plaquetas que se mantienen en un nivel 15 mil cuando lo normal debe estar entre 150 mil a 400 por microlitro de sangre.