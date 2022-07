Solicitan donadores de sangre tipo A y B+ para paciente de clínica ISSSTE

Buenas tardes.Quisiera solicitar el apoyo de la población con 4 donadores de sangre tipo A y B+, es para un joven internado en la clínica ISSSTE; se necesita para el día de mañana miércoles.Si hubiera algún interesado en apoyar, se dejan los números de contacto: 228 8358198 y 228 3648115. Quien recibirá las donaciones se encuentra en la cama 3 del área de Pediatría.Entre los principales requisitos para los donantes, se pide:- Estar sano y en ayunas (8 HRS). No cenar grasas.- Tener entre 18 y 65 años.- Medir más de 1.50 m y pesar más de 50 kg.- No ser alérgico a medicamentos.- No estar en periodo de menstruación, embarazada ni en lactancia.- No haber padecido asma, epilepsia, fiebre reumática, diabetes, cáncer, hepatitis, sida o alguna enfermedad sexual.- No haber padecido tuberculosis, dengue, chagas o brucella en los últimos cinco años.El resto de especificaciones se detallan en la imagen, ojalá pudieran ayudar con donaciones o difundiendo esta información.Muchas gracias.