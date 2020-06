Solicitan donadores para niño de 7 años, en Torre Pediátrica, en Veracruz

El pequeño Kevin Omar Sánchez Gutiérrez, de 7 años, requiere con urgencia 15 donadores de sangre tipo O+ o de cualquier grupo sanguíneo, para poder recibir las transfusiones necesarias que requiere su cuerpo, ya que padece leucemia linfoblástica aguda.



Al respecto, Mariana Sánchez, madre del pequeño, explicó que Kevin padece esta enfermedad desde el 2017; desde entonces se han dado a la tarea de conseguir donadores de sangre frecuentemente, ya que el pequeño requiere constantes transfusiones.



Sin embargo, detalló que a raíz de la pandemia del COVID-19, le ha resultado casi imposible conseguir donadores, por lo que en esta ocasión pide a la población ayuda para cubrir la cuota de donadores que necesita.



“Hoy estoy pidiendo ayuda a la gente que quiera ayudarme a donar sangre o plaquetas, tiene sólo 5 mil plaquetas, el banco de sangre me hace mucho hincapié y por la contingencia la gente no quiere donar, los recursos ya se agotaron y desgraciadamente dinero no tengo, no cuento con dinero”, dijo.



La madre de este pequeño explicó que los requisitos para ser donador son no padecer hipertensión ni diabetes, no haber consumido alcohol ni tabaco en las últimas 48 horas y proporcionar los siguientes datos del paciente al llegar al centro de Transfusión sanguínea, ubicado en Boca del Río, espacio a donde pueden llegar desde las 6 de la mañana.



Nombre del paciente: Kevin Omar Sánchez Gutiérrez

Edad: 7 años

Fecha de nacimiento: 28 de mayo de 2013

Hospitalizado en: Torre Pediátrica de 20 de noviembre.

Motivo de la donación: Reposición de sangre.



Señaló que los interesados en apoyar a su hijo con donación de sangre, pueden llamar al número 229 461 95 24 para obtener más información.