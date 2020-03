Solicitan nueva revisión a Cuenta Pública 2018 y 2019 de Banderilla

El ciudadano Francisco Lara Hernández solicitó al Congreso del Estado que revise nuevamente, de manera minuciosa y apegada a la Ley, la Cuenta Pública 2018 y 2019 del Ayuntamiento de Banderilla, pues presume que aún hay inconsistencias en la aplicación de los recursos públicos.



Cabe recordar que en el Ejercicio Fiscal 2018, el Ayuntamiento de Banderilla presentó un presunto daño patrimonial por 1 millón 863 mil 633.63 pesos.



Sin embargo, la Cuenta Pública 2019 aún no la entrega ese Ayuntamiento al Congreso del Estado, toda vez que el plazo límite es el 30 de abril, por lo que no se puede revisar lo que aún no se revisa.



Asimismo, los Ayuntamientos de Moloacán, Cerro Azul y Rodríguez Clara notificaron al Congreso del Estado que dieron cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).



Las sentencias son en el sentido de la modificación de los del Presupuestos de Egresos para incluir la remuneración que perciben los agentes y subagentes municipales de esos tres municipios.