Solicitan requisa contra Sistema Metropolitano del Agua de Veracruz Puerto

Habitantes del Fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz solicitaron al Congreso del Estado la requisa de los servicios de agua potable que brinda el Instituto Metropolitano del Agua, a través del Sistema Metropolitano del Agua.Los ciudadanos que conformaron la asociación Residentes Unidos por el Fraccionamiento Floresta, A.C. y Compromiso México Transparente, A.C. enviaron un oficio en el que piden a los diputados la requisa de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.Este jueves, la solicitud será turnada a la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, para su atención procedente.La solicitud ciudadana coincide con el resultado de la auditoría 2019 al Instituto Metropolitano del Agua que la deficiencia de los servicios ha provocado que los usuarios reciban agua con bajos niveles de eficiencia y calidad.En su momento, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluyó que no es posible afirmar que el Instituto Metropolitano del Agua haya garantizado que el Sistema Metropolitano de Agua y que la prestación de los servicios públicos de agua en Veracruz y Medellín de Bravo hubieran operado de acuerdo con el objeto y las condiciones que se establecieron en el Título de Concesión.Además, al momento de la revisión no se logró elevar los niveles de eficiencia en la operación de los servicios públicos concesionados; situación que ha provocado que los usuarios del Sistema Metropolitano de Agua reciban servicios públicos de agua con bajos niveles de eficiencia y calidad.Aunado a ello, en cuanto a la gestión financiera, no se tuvo la certeza de que el IMA haya percibido el 20 por ciento de los ingresos en tiempo y forma, correspondientes a lo pactado en el Título de Concesión y Convenio celebrado, debido a la falta de claridad en las obligaciones señaladas en dichos instrumentos.Por otra parte, la información financiera no presenta la realidad de los Resultados del Ejercicio Fiscal, al no reconocer contablemente en la cuenta correspondiente los adeudos que mantiene a favor por derechos de cuentas por cobrar de ejercicios anteriores y obligaciones que pueden derivar en pagos contingentes producto de la Demandas Laborales en su contra.También, se pone en evidencia la falta de eficacia y eficiencia en cuanto al uso de los recursos públicos de carácter federal, debido a que al no registrar en tiempo y forma el importe de 26 millones 160 mil 421 pesos, originó que el IMA reintegrara a la Tesorería de la Federación dicha cantidad, mismo importe que se obtendría para los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, por lo que no fueron aplicados en proyectos que benefician a la ciudadanía veracruzana en bienestar del medio ambiente.