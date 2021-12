Solidaridad entre países fue muy débil durante la pandemia de COVID-19

El panorama por la pandemia de COVID-19 continúa siendo muy complejo, no obstante que los países han venido avanzando en la vacunación, es claro que la solidaridad fue muy débil, que los países ricos acapararon la mayoría de vacunas y el mundo no entendió la necesidad de liberar las patentes para tener un libre acceso a este tipo de medicamentos, consideró, Guido Echeverri Piedrahíta, presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas."Estas son lecciones que el mundo tiene que aprender en términos de pretender mejorar la multilateralidad positiva, en términos de que nos enfrentamos a problemas y rivales frente a los cuales, si no hay solución total no hay solución para nadie".Indicó que habido muchos avances derivados de las grandes inversiones del estado en ciencias básicas, que permitieron en un tiempo récord crear vacunas para una pandemia que azotó a toda la humanidad.Añadió que se deben de crear mecanismos de carácter global que permitan frente a circunstancias venideras, enfrentar los problemas comunes porque son comunes a toda la humanidad. "Hay que actuar de manera conjunta creando proyectos y programas y generando condiciones para que se puedan enfrentar como colectivo global".El entrevistado apuntó que la pandemia nos ubicó en mala situación, particularmente en América Latina, pues veníamos sufriendo muchos problemas de pobreza, marginalidad, violencia, corrupción, que se hicieron mucho más evidentes con la pandemia."Obviamente eso nos tenía que llamar a la reflexión. Hoy tenemos que crear más oportunidades que nos permitan salir de esos problemas, los cuales dejaron dramáticamente a los países de América Latina".