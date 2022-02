Sólo 100 municipios permitirían que Gobierno Estatal cobre predial, prevé Finanzas

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Ricardo Rodríguez Díaz, dijo estimar que cerca de 100 Ayuntamientos se adhieran al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Impuesto Predial, aunque lo ideal es que sean los 212.Manifestó que mientras mayor sea el número de Ayuntamientos que firmen el Convenio, mayores serán los recursos que se dispersen entre ellos.Reconoció que en el pasado reciente había desconfianza de los Alcaldes hacia el Gobierno del Estado y por ende, dudas para la firma de convenios porque veían un manejo no tan claro de los recursos que correspondían a los municipios.“Dicen que la burra no era arisca pero en el pasado no se les otorgó ni aportaciones ni participaciones completas a los municipios. La duda de los Alcaldes en primera instancia era en el sentido de quién garantizaba que los recursos les llegarán y que no se los fuera a quedar el Gobierno del Estado. Además, muchos municipios son celosos de su información, tanto catastral como fiscal y muchos no estaban dispuestos a compartir esa información”.Sin embargo, agregó, las dudas se han ido disipando a medida que avanza la actual administración estatal.“El aire es otro, ya nos ven con otros ojos, ven que las participaciones llegan completas en tiempo y forma, que nosotros no debemos un peso del erario a ningún municipio y eso ha generado otro aire de confianza”.No obstante, reiteró que los 212 municipios no están obligados a suscribir con el Gobierno del Estado el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Impuesto Predial.Insistió que con el convenio no se quita a los municipios la facultad de cobrar el Impuesto Predial, por el contrario, se les proporciona la plataforma electrónica del Gobierno del Estado para una mejor recaudación.Además, tienen la garantía que en un plazo no mayor a 72 horas los recursos recaudados estarán en las arcas municipales.Cabe recordar que los 212 municipios ya tienen la autorización del Congreso del Estado y sólo hace falta que celebren las sesiones de Cabildo para que lo aprueben y puedan suscribirlos.“No están obligados a firmarlo pero la realidad es que entre más municipios lo firmen, más recursos federales habrá”, añadió.Dijo que el año pasado fueron 12 municipios lo que firmaron el Convenio y se liberó una bolsade aproximadamente 15 millones de pesos adicionales que se repartieron entre ellos.Mientras que otros 40 solicitaron adherirse al Convenio pero ya no fue posible porque venció el plazo para hacerlo.El acuerdo aprobado por el Congreso autoriza a los 212 municipios de Veracruz que por conducto de funcionarios legalmente facultados celebren convenio de colaboración administrativa para que el Ejecutivo, a través de la SEFIPLAN, efectúe la administración y recaudación del Impuesto Predial del municipio que así lo solicite.También se aprobó el modelo de convenio de colaboración administrativa en materia del Impuesto Predial, mismo que se utilizará como instrumento jurídico que sustente el acuerdo de voluntades de los municipios con el Gobierno del Estado de Veracruz.