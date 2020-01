Sólo 11 diputados del Congreso Estatal entregaron su declaración patrimonial y fiscal

Sólo once del total de diputados del Congreso del Estado estuvieron de acuerdo con revelar su declaración patrimonial y fiscal, por lo que el resto mantiene en resguardo los bienes que poseen, revela la misma página de Transparencia de la actual Legislatura.



Al hacer una revisión de dicho portal se observa que de MORENA, solamente cumplieron Vicky Virgina Tadeo, Deysi Juan Antonio, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Eric Domínguez Vázquez, Wenceslao González Martínez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Raymundo Andrade Rivera, Magaly Armenta Oliveros y Henri Cristophe Gómez Sánchez.



De Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz, mientras que del PRD, Florencia Martínez Rivera.



En la lista de aquellos que cumplieron con la entrega de su declaración no aparece ninguno de los que integran la actual Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe (MORENA), tampoco Brianda Kristel Hernández (PRD) ni el secretario de extracción priísta Jorge Moreno Salinas.



Pareciera que transparentar sus bienes tampoco es relevante para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, ni para la coordinadora del Grupo Mixto, María Josefina Gamboa, ni para el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda, quienes sólo avanzaron a la etapa de inicio, pero no de conclusión de entrega de sus declaraciones.



Otros líderes de bancadas en el Congreso que no entregaron sus datos fueron Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Legislativo Mixto, así como Erika Ayala Ríos, coordinadora del Grupo Mixto PRI-PVEM, ni Alexis Sánchez García, de MC.



Contrario a lo que se observa en el Registro de Servidores Públicos, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de su gabinete informan a detalle de los bienes muebles e inmuebles, vehículos, salarios, adeudos y hasta participaciones económicas o financieras que poseen, los legisladores veracruzanos están poco interesados en seguir ese ejemplo.



A pesar de que se encuentran exentos por Ley de hacerlo, esta dinámica se ha impulsado desde la sociedad civil, por ejemplo con la iniciativa 3de3, que tiene por objeto hacer más transparentes y honestos los gobiernos y alejarlos de la corrupción con procedimientos de rendición de cuentas.



En la Ley 3de3 se establece la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, define reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos.



En los documentos que se encuentran publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se puede observar que en la mayoría de los casos, los diputados simplemente responden que no entregarán dichas declaraciones dado que por Ley no están obligados a hacerlo. Otros argumentan que dar a conocer esos datos podría en riesgo su integridad.