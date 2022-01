Sólo 12 quejas ha recibido Secretaría del Trabajo por supuesto impago de aguinaldo

La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) de Veracruz ha recibido 12 quejas en las que se acusó a empresas de no cumplir con el pago del aguinaldo; no obstante, tras la revisión se comprobó que sí se entregó este beneficio a sus empleados.Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Dorheny García Cayetano, quien señaló que seguirán con las inspecciones hasta el 28 de enero, toda vez que es una obligación de los patrones otorgar esta prestación.“Son 12 quejas a nivel estatal para un Estado de 8.5 millones de habitantes, realmente es un número muy pequeño. El pago del aguinaldo es una obligación de Ley, todas las empresas hasta donde tenemos reportes y comprobantes es que han pago en tiempo y forma”, señaló en entrevista.Cabe recordar que hasta el 20 de enero, la Dirección de Inspección del Trabajo de la STPSP había realizado 94 supervisiones, con el propósito de garantizar dicha prestación por parte de empresas en las regiones norte, centro y sur de la Entidad.“En la mayoría de las empresas les falta solventar. Digamos que no tenían los documentos en ese lugar pero que la realidad es que sí han comprobado las empresas que han pagado en tiempo y forma el aguinaldo y las quejas que se tuvieron llegaron a buen puerto”, expresó la funcionaria estatal.En el corte se informó que 28 empresas habían comprobado el pago de aguinaldos a empleados de Pánuco (3), Poza Rica (3), Acayucan (8), Martínez de la Torre (1), Córdoba (2), Xalapa (6) y Boca del Río (5), mientras que 34 tenían cinco días hábiles para cumplir sus pendientes.García Cayetano señaló que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha atendido las quejas de los empleados y la Dirección de Inspección del Trabajo se encarga de revisar que sí se haya dado el beneficio.“Falta mandar algunos de estos archivos pero se está solventado”, puntualizó.Y es que durante las diligencias se solicita al empleador exhibir el recibo del depósito o entrega del aguinaldo, mismo que no deberá ser menor a 15 días de salario o el proporcional aplicable a personal de reciente ingreso, ni emitido después del 20 de diciembre.