Sólo 23.3% de la población mexicana tiene esquema completo de vacunación contra COVID-19

De acuerdo con información de Our World in Data de la Universidad de Oxford, al 18 de agosto, sólo un 23.3 por ciento de la población mexicana tiene el cuadro completo de vacunación contra COVID-19 y un 20 por ciento ha recibido una sola dosis.Si la información se traduce a números concretos, de acuerdo con el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que realizó en medio de la pandemia por Coronavirus, somos 126 millones 14 mil 24 mexicanos, por lo que 29 millones 361 mil 267 (23.3 por ciento) han completado su esquema de vacunación y 25 millones 202 mil 804 (20 por ciento) están parcialmente vacunados contra la COVID-19.Es importante recordar que, en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobó el uso de emergencia de ocho vacunas para la infección por SARS CoV-2, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Cansino, Sputnik V, Johnson & Johnson, Covaxin y en los últimos días fue aprobado el uso de Moderna, vacuna estadounidense de tecnología similar a la de Pfizer.El pasado 11 de diciembre del 2020 se autorizó el uso de la vacuna estadounidense/alemana Pfizer-BioNTech, cuyo cuadro completo de protección se logra con dos dosis y alcanza el 95 por ciento y un 100 por ciento contra casos graves de COVID-19. De acuerdo con información de dos estudios realizados por la Public Health England, esta vacuna tiene un 88 por ciento de efectividad contra la infección sintomática de la variante Delta de Coronavirus y hasta un 96 por ciento contra hospitalizaciones. Esta vacuna fue aplicada a los médicos en primera línea de atención COVID y luego a los sectores de 40 y más.La segunda vacuna que fue aprobada en el país fue la inglo-sueca AstraZeneca/Universidad de Oxford, el 4 de enero de este año, igual de dos aplicaciones que logran un 60 por ciento de efectividad contra la infección sintomática y un 93 por ciento contra formas graves que deriven en hospitalización; respecto a su capacidad para proteger contra la variante Delta, esta vacuna ha demostrado tener altos porcentajes de efectividad. Esta vacuna se utilizó para inmunizar a personas del sector de 30 y más.El 3 de febrero de este año se aprobó el uso de la vacuna rusa Sputnik V, su cuadro de protección también se completa con 2 inyecciones, en un principio la efectividad informada por la revista médica The Lancet fue del 91.6 por ciento, sin embargo, en los últimos estudios arrojó una efectividad del 97.6 por ciento y hasta un 90 por ciento contra la variante Delta. Esta vacuna ha sido utilizada en Estados como la Ciudad de México para inocular a personal del sector de 18 años y más.Sinovac, de origen chino, es la cuarta vacuna que recibió la aprobación de la COFEPRIS, igual de dos dosis pero cuya efectividad contra un caso sintomático de COVID baja hasta el 51 por ciento, no obstante, mantiene el 100 por ciento de protección contra casos graves de la infección. Según información de la misma farmacéutica, esta vacuna tiene un efecto neutralizante de la variante Delta de hasta tres veces pero no concretan un porcentaje. Esta marca se ha aplicado en el sector de 30 años y más.Cabe destacar que el día de hoy, el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó que ya no llegarán vacunas Sinovac, pues se terminó el contrato con la farmacéutica, información que dio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, en la conferencia diaria del Presidente de México del pasado 3 de agosto, donde informó que el primer contrato con esta empresa había concluido el pasado 28 de julio con la entrega de 20 millones de dosis.Cansino, también china, se aprobó al mismo tiempo que Sinovac, la diferencia es que esta era de una sola dosis, su porcentaje de efectividad es del 65 por ciento contra casos sintomáticos y hasta 90 por ciento en casos severos. El 8 de agosto de este año publicó una recomendación para la aplicación de un “booster”, una dosis de refuerzo a los seis meses, según sus datos, esta segunda dosis mantendría elevado el nivel de anticuerpos en casi un 70 por ciento. Esta vacuna fue utilizada para inocular a docentes de México y a su vez fue aplicada en poblaciones rurales.Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech, fue aprobada en México el 6 de abril, de acuerdo con los datos presentados su efectividad promedio es del 78 por ciento y hasta un 100 por ciento en casos graves; también requiere de dos dosis para completar su cuadro de protección.Johnson & Johnson fue autorizada el 27 de mayo, hasta el momento se mantiene en una sola aplicación con la que se logra entre el 66 y el 72 por ciento de efectividad y en casos graves de COVID-19 protege hasta un 80 por ciento. De acuerdo con información de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la dosis de esta vacuna ha generado anticuerpos neutralizantes contra Variantes de Preocupación (VOC) del Coronavirus, incluida la Delta.La más reciente en ser autorizada, el 18 de agosto, para su aplicación es la estadounidense Moderna, al igual que Pfizer, es una vacuna de ARN mensajero. La Organización Mundial de la Salud la incluyó en el listado oficial de las vacunas recomendadas contra COVID-19 y su protección de completa con dos dosis para alcanzar un 94 por ciento de efectividad.