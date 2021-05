Solo 3 candidatos a la alcaldía de Orizaba participaron en debate del OPLE

Solo llegaron tres candidatos al debate de los aspirantes a presidentes municipales de Orizaba organizado por el Organismo Público Local Electoral.



Fueron los aspirantes de Movimiento Ciudadano Jorge Marín, Unidad Ciudadana, Ada Marcela González, Fuerza por México, Francisco Arenas Jaramillo.



En tema de educación el abanderado de Fuerza por México, indicó que es preferible construir escuelas que pensar en hacer un estadio de fútbol, además que la designación de Pueblo Mágico no ha alcanzado a todos los sectores. Pero también hizo énfasis en el tema de seguridad para las mujeres, dijo que se tiene que hacer no solo desde la perspectiva de género sino perspectiva para todos.



Por su parte Jorge Marín, hizo el reclamo sobre el tema de la falta de rendición de cuentas de parte de las autoridades y dijo que no se investiga y por ello hay opacidad, por lo que da pie a la corrupción. "No más beneficios para unos cuantos".



Pero también se pronunció en el tema de la seguridad, donde dijo que la violencia engendra más violencia, además que debe quedar atrás aquella actitud donde se criminaliza al pobre por su aspecto y vestimenta, mientras que el rico y poderosos goza de impunidad.



Por su parte Ada Marcela abundó en que se tienen que dar más espacios a las mujeres para que ellas ocupen espacios dentro de la administración, pues así también se combatirá la violencia contra ellas. Y en el tema de la transparencia que se tiene que hacer contralorías ciudadanas.



Sin embargo, como tal ninguno de los participantes habló sobre alguna propuesta concreta, sino que solo dieron panoramas sobre las diversas situaciones que ellos observan que tiene la ciudad.



Ninguno de los candidatos hizo uso de las contrarréplicas.



Los candidatos que no participaron en este ejercicio fueron: Juan Manuel Diez de la alianza Va Por México; Redes Sociales Progresistas, Fidel Kuri Grajales; Ligia Figueroa de Todos por Veracruz; coalición Juntos Haremos Historia, Víctor Castelán y Podemos Ana Martha Hernández.