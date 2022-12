Sólo 30% de albañiles de la CTM de Coatzacoalcos halló trabajo en 2022

Durante el 2022 sólo el 30 por ciento de los albañiles adheridos a la CTM lograron colocarse laboralmente, confirmó el líder de la organización, Vicente Aparicio.Destacó que esto se debe a que hubo pocas construcciones de casas o grandes edificios y donde sí hubo necesidad de albañiles sólo pedían entre 4 y 5 personas y donde solicitan entre 20 o 30 gentes no lo hubo.“Ha habido poco trabajo, 30 por ciento de trabajo, ahorita apenas se activó la obra municipal de los últimos meses, lo de la Guardia Nacional pese a las condiciones, la gente con necesidad está trabajando, no a gran escala, no ha habido grandes edificios, no ha habido obra particular, de casas. Hay proyectos del ducto de TransCanadá para el otro año, pero este año no”, dijo.De los salarios, expuso que estos sí han mejorado, lo anterior debido al aumento en el mínimo.Asimismo, declaró que con esto poco han “sobrevivido” y expuso que el 30 por ciento de los contratados representa al menos a 300 personas.“Las pocas que ha subido es de un ayudante que ahora cobra 2 mil 200, pasó de mil 700 y ha subido con el aumento a los mínimos y se ha logrado hasta de 3 mil 500 a los albañiles con horario de 7 a 5. Por eso es irónico que el Gobierno Federal que tiene más dinero no pague bien. Hemos estado sobreviviendo 300 gentes en las chambitas. La gente se fue; había 5 mil (trabajadores) pero el padrón ahora es pequeño, como de 2 mil 500 por todos”, dijo.Vicente Aparicio reveló que la Confederación de Trabajadores de México cuenta actualmente con 135 socios activos de la gama Coatzacoalcos y sitios cercanos.