Sólo este año, van al menos 267 agresiones contra mujeres de Coatzacoalcos

En lo que va de este 2022, el Instituto Municipal de la Mujer ha atendido 267 casos de agresiones en contra de féminas, uno de ellos ocurrió a bordo de una unidad de taxi.La titular de la oficina, Rocío Espinoza Chevez, recalcó que es importante que las usuarias estén pendientes del número económico de las unidades que abordan y así detectar al taxista o prestador del servicio.Aseguró que los días 25 son importantes pues son un recordatorio de la no violencia, además expuso que estas actividades sirven mucho a todos, a los taxistas para que sepan que existe la aplicación y también a usuarios, pues hay muchos que aún no lo conocen y es necesario que se sepa."Desafortunadamente han llegado personas, en una ocasión llegó una chica que huyó de un taxi pero por salvar su vida no vio placas o número económico, hasta el momento sólo ha llegado un caso pero probablemente hay más porque no se acuerdan de los números económicos", dijo.Recordó que en el Instituto Municipal de la Mujer se atiende psicologicamente y también se les da apoyo jurídico a quienes lo solicitan.Recordó que la violencia muchas veces también viene de los esposos que quieren obligar a su pareja a tener relaciones sexuales a la fuerza.