Sólo faltan cómputos de Veracruz y Huatusco; “ya estamos del otro lado”: OPLE

Sin tomar en cuenta los cómputos que fueron atraídos y cambiados de sede a Xalapa, sólo restan por concluir dos conteos de paquetes electorales: el municipal del puerto de Veracruz y el distrital de Huatusco.



Así lo destacó el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, al reanudar la mañana de este jueves la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y municipales.



"Sólo son dos los que falta realizar en el interior del Estado, lo cual es una excelente noticia porque ya dos cómputos, como quiera, ya estamos del otro lado", señaló en presencia de sus homólogos y representaciones de los partidos políticos.



Además, apuntó que de los once cómputos cambiados de sede para que se llevaran a cabo en Xalapa, indicó que seis ya finalizaron: Nogales, Cazones de Herrera, Villa Aldama, Teplatlaxco, Cosautlán y Coacoatzintla.



"Se llevaron con absoluto orden, tranquilidad y transparencia, quiere decir que el haber autorizado el cambio de sede hacia Xalapa, una medida de todo este Consejo General, donde están incluidas las representaciones de los partidos políticos, creo que fue una muy buena medida porque no había condiciones en sus municipios", puntualizó Bonilla Bonilla.



Dijo que los cinco que restan en este apartado se siguen realizando y otros todavía no comienzan porque la paquetería se encuentra en traslado.



Ahora, con relación a las cómputos municipales que fueron atraidos por el Consejo General, expuso que a las 2 de la tarde se informará cómo quedará el rol de ese conteo.



"Estamos analizando cada uno de los casos pormenorizadamente, esos nueve, cada uno es diferente, estamos sacando las anotaciones, todo esto viene en acompañamiento de todos los partidos políticos, de todas las representaciones", comentó.



El titular del OPLE dijo que estos cómputos se van a transmitir por redes sociales, por lo que aseguró que serán realizados "en absoluta transparencia", para que todos los municipios tengan la certeza de que se van a contar bien y que va a ganar quien su ciudadanía decidió.