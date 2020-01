Sólo Gertz Manero asiste a diálogo en Senado sobre reforma de justicia

Un encuentro en el que estaban programados para participar el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, se desarrollo en la plenaria de los senadores de Morena, sin la responsable de la política Interior y del asesor legal de la Presidencia de la República.



La expectativa de los posicionamientos de Gertz, Sánchez Cordero y Scherer se presentó ante los señalamientos de que será presentada una iniciativa de reforma en materia de justicia penal, que tendrá como cámara de origen el Senado, y que de manera extraordinaria quedó rodeada por filtraciones de iniciativas, sin identificación de autor, en las que se plantea pasar sobre principios de derechos humanos y convenciones internacionales.



A la llegada del fiscal General a la reunión con los senadores de Morena, PES y PT, en la sede del Senado, el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, informó que la secretaria Olga Sánchez Cordero se presentará este jueves, y que se quiso dar prioridad al tema de justicia con la presencia de Gertz Manero.



Antes, por la mañana, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo a los reporteros que en materia de Justicia, el gobierno federal no pretende "ningún retroceso", en derechos y garantías.

Estableció una postura, sin embargo: "Me inclino por modificaciones pequeñas pero que tengan incidencia relevante, de tal manera que no saturemos la agenda legislativa, y que estas propuestas tengan viabilidad".



Por lo que toca a Gertz Manero, en su exposición abierta a los periodistas, a la que siguió una fase de preguntas y respuestas, en reunión cerrada, el titular de la FGR presentó un diagnóstico de delito e impunidad, la cual es del 99%.



"Este es país de víctimas, y nuestra prioridad debe ser con ellas, sin descuidar el debido respeto a los derechos humanos", dijo sin exponer en esta primera parte sus propuestas de reforma de Justicia, las cuales, ha comprometido, presentará, el 1 de febrero, el sábado próximo, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.



Desde el martes, el programa de la reunión plenaria de los senadores de Morena incluyó a Olga Sánchez Cordero en la mesa de trabajo de esta tarde, así como en la que está prevista para este jueves con el tema de la Cannabis.