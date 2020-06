Sólo hubo fallas con energía eléctrica por sismo, en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos no se registran daños hasta el momento, luego del sismo de magnitud 7.5 que se registró este martes con epicentro en Crucecita, Oaxaca.



El director de Protección Civil, David Esponda, dio a conocer que hospitales, oficinas de Gobierno y población en general llevó a cabo evacuaciones pertinentes al momento del hecho.



Abundó que por la pandemia de coronavirus, muchas personas están en casa y no en su centro de trabajo, lo que ayudó de cierta manera a que hubiera menos riesgos.



Explicó que en el día realizarán recorridos para descartar alguna situación de riesgo y confirmó que hasta el momento no tienen reporte alguno por parte de la ciudadanía.



Dijo que sólo unos puntos se quedaron sin energía eléctrica pero de ahí, nada que lamentar.