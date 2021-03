Sólo los docentes que quieran regresar a aulas se vacunarán: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuiltáhuac García Jiménez, explicó que el plan de vacunación para docentes también sería voluntario, por lo que serán inmunizados sólo los que previamente informen su deseo de regresar a las clases presenciales.



Durante entrevista previa a la conferencia de prensa matutina que ofreció el Presidente de la República en Coatzacoalcos, el Mandatario estatal explicó que si un profesor no desea vacunarse entonces no regresará a clases presenciales hasta que termine la pandemia.



“Tendríamos que hacer un cálculo de cuántos docentes sí están dispuestos a ir a clases para que entonces sean esos los que se vacunen. (La inmunización) sería para profesores que quieran ir a clases presenciales. Si (uno) dice: yo no quiero ir a clases hasta que pase la pandemia, entonces no. Se le va a poner al que sí va a ir”, expresó.



Para ello, dijo que a través de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se realizará el registro de los docentes y conforme al número que den a conocer su intención de retornar a las aulas, se establecerán los puntos de inoculación en toda la Entidad.



“Son 138 mil maestros, recordemos que ya se está haciendo el registro, se abrió una plataforma para hacer registro y de todas maneras nosotros inmediatamente a través de la estructura de la SEV podemos detectar dónde estarían estos módulos para vacunar rápidamente a los maestros y no habría problema”, aseguró el Mandatario estatal.



No obstante, insistió que para que se logre abrir los planteles educativos, se requiere que Veracruz regrese al color verde del semáforo epidemiológico y permanezca en éste por cuatro semana consecutivas.



“Sólo volver a insistir a la población. Recuerden que esto es posible si llegamos al semáforo verde y nos mantenemos en verde. Me preocupa un poco el tema de Semana Santa, que vaya a impedir llegar hasta el verde, o llegamos al verde y que pase como en diciembre que estuvimos una semana y de pronto volvemos a subir a amarillo”, manifestó.



García Jiménez dijo que, el retorno a clases presenciales antes de que termine el actual ciclo escolar, permitiría reforzar los conocimientos adquiridos en las clases virtuales. “Abriríamos de inmediato un esquema para valorar qué tanto prendió y reforzar ese aprendizaje”.



También destacó la importancia económica y la reactivación de negocios que giran en torno a la vuelta a las aulas. “Si regresamos a clases presenciales, varias actividades que están alrededor de las escuelas se reinician también como el transporte, venta de papelería, venta de alimentos, etcétera”.



El titular del Ejecutivo veracruzano reiteró que “es importantísimo que nos cuidemos, que toda la ciudadanía haga conciencia de la importancia de mantenernos en verde durante un buen tiempo, que no nos confiemos para que no vaya a suceder que llegues al verde y subamos al amarillo y eso reinicie el conteo”.