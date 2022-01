Sólo ocho municipios veracruzanos aumentaron el impuesto predial

Después de las fiestas de fin de año, inician los aumentos en los precios de los servicios y productos de la canasta básica que trae consigo la famosa “cuesta de enero”, el primer golpe a la economía familiar se dio el 1° de enero con un incremento a las tarifas del impuesto predial en ocho municipios de Veracruz.Para este año que recién inicia, los Cabildos de Camarón de Tejeda, Córdoba, Las Vigas de Ramírez, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Soconusco, Tlacojalpan, Tlilapan y Zentla, antes de concluir su periodo constitucional dejaron actualizadas las Tablas de Valores Catastrales de Suelo y Construcciones.Por lo que serán las nuevas administraciones municipales las que cobrarán el incremento de las tarifas del impuesto predial.En el resto de los municipios de Veracruz (204), se mantendrán vigentes las tarifas que se aplicaron en el año 2021.De esos Ayuntamientos, sólo Tepetlán y Tonayán notificaron expresamente al Congreso del Estado su intención de no aumentar las tarifas del impuesto predial y los demás no enviaron documentación alguna, por lo que se dieron por presentadas las tarifas vigentes de este año y, en consecuencia, no aumentarán para este 2022.Los únicos Ayuntamientos que sí notificaron la actualización de las tarifas de dicho impuesto fueron Camarón de Tejeda, Córdoba, Las Vigas de Ramírez, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Soconusco, Tlacojalpan, Tlilapan y Zentla.