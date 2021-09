Sólo para afectarnos, muchos conservadores se volvieron feministas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó el uso de la violencia en la marcha de este martes por el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, y dijo que le da "mala espina" porque es un grupo conservador que busca perjudicarlo.“Hace dos años cuando empezó el movimiento feminista muchas mujeres se dieron cuenta que se habían vuelto feministas muchos conservadores solo para afectarnos a nosotros”.En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo cuestionó que en la manifestación se llevaron martillos y se agredió a algunos de los participantes.“¿Qué es eso que en una manifestación lleven marros y golpeen a mujeres policías y a personas inocentes? Eso en lugar de apoyar a los movimientos los afecta, por eso me da desconfianza", dijo el Presidente.“Ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, los veo muy conservadores, quizá porque yo tengo otra formación, pero el caso del moviento de las mujeres, para mi es Josefa Ortiz de Dominguez, Leona Vicario, Carmen Serdán, Rosario Ibarra de Piedra, ¿como encapuchadas?”.El Presidente López Obrador felicitó a las mujeres policías de la Ciudad de México que se comportaron de manera estoica y no cayeron en la provocación.Pidió a las autoridades capitalinas investigar las agresiones, pero “con cuidado” porque si no se vuelven mártires y ese es el propósito.“La estridencia, el protagonismo en extremo, no darle tanta importancia porque son manifestaciones que, por lo mismo convocan a muy pocas personas, porque cuando las mujeres saben que se trata de una causa justa particupan, cuando saben que es para cometer destrozaos y actos violentos no participan”.