Sólo se vacuna a menores con comorbilidades, aclara Gobernador

La vacuna contra el COVID-19 para menores de 12 años se aplica en Veracruz sólo para niños con alguna comorbilidad, reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aclaró que la situación que se generó este viernes en Orizaba donde padres exigían la dosis para sus hijos sin registro y sin algún padecimiento, se derivó de la “mal información”.En la conferencia de prensa de este viernes desde Palacio de Gobierno, el mandatario veracruzano reiteró que la vacuna para este sector de la población no se produce de manera masiva, por lo que en este momento y como lo planteó la autoridad de salud federal se aplica solo a menores con alguna comorbilidad.En ese sentido, adelantó que será una vez que se cuente con la vacuna para menores, que el Estado analizará la compra de la misma o en su defecto, si el gobierno de la República adquiere las dosis para este sector de la población.Sin embargo, García Jiménez dejó en claro que lo que se generó este viernes en Orizaba, donde padres de familia sin registrar a sus hijos que no tienen ningún tipo de comorbilidad exigían la vacuna, se derivó de una mala información que circuló por WhatsApp.Por este motivo, se instalaron mesas de atención para aclarar a los ciudadanos esta situación, la cual se resolvió sin incidentes.“Ahí en Orizaba informar a la gente de qué se trata y se está entendiendo; el último reporte que tuve es que admiten que por un mensaje de WhatsApp fueron mal informados, engañados y no hay problema, seguimos en ese plan, vendrá su momento, ya la autoridad de salud mundial, las farmacéuticas producirán más vacunas para esos sectores de edades y nosotros estaremos en disposición de adquirirlas o de seguir la guía nacional”, expuso.Asimismo, el gobernador de Veracruz adelantó que para el caso de los jóvenes de 18 años en adelante se implementará una nueva estrategia de vacunación, pues apenas se logró inocular al 72 por ciento y resta un 28 por ciento.La estrategia se enfoca en ubicar los municipios de mayor número de contagios y menor población vacunada, para en esos puntos dar inicio a esta estrategia y convencer a los ciudadanos, “vacunar al máximo para antes de finalizar el presente año”, finalizó el mandatario estatal.