Sólo sector salud define cuándo reabren comercios de Xalapa: Alcalde

Sólo las autoridades del sector salud podrán autorizar la forma de operación de los establecimientos comerciales en Xalapa, aclaró el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, ante reclamos para que negocios vuelvan a abrir Y es que recientement, personal de la Dirección de Comercio afirmó a manifestantes que el Consejo Municipal de Sanidad y Seguridad por la Emergencia Sanitaria definiría cuáles giros no esenciales podrían reabrir de manera gradual, lo que el Edil desmintió.“No es propiamente este tipo de consejos ciudadanos los que deciden, quien decide es el sector salud. Yo no me estoy inventando las reglas de cómo protegernos, yo no soy experto en salud. Es el sector salud quien pone las reglas”.“Lo que hacemos con este consejo del sector privado, es ver cómo acatamos las reglas que nos establece el sector salud, no podemos suplantar a la institución médica”, dijo.El primer edil resaltó que de forma consiente, y por medio de dicho Consejo, se buscará la forma de adaptarse a los protocolos en comercios, revisar los giros caso por caso, esto con el fin de llegar a una decisión de posible apertura, siempre y cuando las autoridades de salud no digan lo contrario."El sector salud es quien pone las reglas, y nosotros tenemos que ver cómo nos adaptamos y cómo le damos cumplimiento a la normatividad que nos está indicando el sector salud. Para esto se creó el Consejo, para ver casuisticamente caso por caso cómo le vamos a hacer. Si va a ser una joyería, si va a ser una zapatería, una fonda, un gimnasio, una alberca. Cada caso tiene una atención especial y eso lo tenemos que consultar con el sector salud".El munícipe lamentó que exista una exasperación por parte de comerciantes de iniciar sus actividades, por lo que se dará a conocer en próximos días la apertura de estos en forma moderada."Vi a los ciudadanos que vinieron a expresar su exasperación por ya salir a trabajar. Yo sé todos ha necesitamos de ingresos para llevar a nuestros hogares, y en esa medida, si vamos a ir dándole apertura, pero de forma moderada, gradual. Poco a poco le vamos a dar la oportunidad de que algunos sectores operen poco a poco".Rodríguez Herrero señaló que la cuarentena continúa, y quien pretenda abrir, está violando las reglas federales. Además reiteró que Xalapa, está en etapa crítica y no se vale apartarse de la norma."Lo que no queremos es que crezca el espacio de contagio. En próximos días daremos a conocer qué establecimientos abrirán y con qué reglas lo pueden hacer. No hemos superado la pandemia, tienen que cumplirse reglas", finalizó.