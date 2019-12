Solucionan falta de medicamentos para VIH-Sida, en Orizaba

El presidente de la agrupación Todos Somos Positivos, Hugo Sánchez Badillo, informó que luego de los problemas de desabasto en medicamentos antiretrovirales en Orizaba, cinco personas recibieron sus cocteles, aunque a dos de ellos les fue cambiada la fórmula.



Mencionó que habían tenido quejas de cinco pacientes, tres de ellas a inicios a diciembre por esa situación, mismos que a la fecha ya recibieron sus dotaciones.



Sin embargo, comentó que les queda la duda en dos casos, ya que les fue cambiado el medicamento porque supuestamente su carga viral era diferente, pero no les mostraron los resultados de laboratorio.



Mencionó que a esas personas ya anteriormente les habían dicho que les iban a cambiar sus cocteles porque sacarían de la lista de medicamentos los que ellos tomaban, por lo que ahora les queda la duda de si realmente su carga viral fue diferente o no.



Confió en que no sea una mentira la explicación que les dieron, porque es un tema delicado el cambiarles su medicina, ya que además de resentir efectos secundarios, también hacen resistencia a esas fórmulas.



Recordó que a lo largo del año, se tuvieron problemas con el abasto de antiretrovirales en el IMSS, situación que por fortuna no se presentó en el Capasits.



Cabe mencionar que en los casos de pacientes con esquizofrenia que también habían denunciado no se les estaba dando su medicamento, se conoció que hace dos días les surtieron del mismo.