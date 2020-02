Solventación de observaciones en Cuenta Pública 2018 se hará ante ORFIS

Una vez que se apruebe la Cuenta Pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) tendrá 30 días para notificar a los entes observados sobre el inicio de la etapa de investigación y substanciación, dijo Bingen Rementería Molina, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.



Cabe mencionar que durante ese proceso, 43 entes fiscalizables estatales y 132 entes municipales volverán a intentar solventar un daño patrimonial de 3 mil 354 millones 605 mil 945.26 pesos, que en más de un año no lo han podido hacer.



De acuerdo a la nueva valoración de la referida Cuenta, el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018 del Gobierno de Veracruz que presidió Miguel Ángel Yunes Linares es por 3 mil 54 millones 423 mil 937.26 pesos; en la Cuenta Pública Municipal es por 300 millones 109 mil 508 pesos en 131 Ayuntamientos y por 72 mil 500 pesos en 1 entidad paramunicipal.



Rementería del Puerto expuso que durante ese proceso se podrán presentar pruebas documentales para resarcir las observaciones pero ya será entre el ORFIS y los entes fiscalizables estatales y municipales observados.



Recordó que durante la revisión de los nuevos informes de resultados de la Cuenta Pública 2018, la Comisión de Vigilancia recibió pruebas de solventación de los entes, sin embargo, no se valoraron, por lo que serán remitidas al ORFIS junto con el dictamen para que sean analizadas en la fase de investigación y substanciación.



Cabe mencionar que de acuerdo a la Ley de Fiscalización Superior y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si al concluir la fase de investigación y substanciación persistieran faltas graves y faltas no graves, éstas tendrán el siguiente curso:



Las faltas administrativas graves serán turnadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, mismas que prescriben en 7 años.



Las sanciones son suspensión del empleo, cargo o comisión (de 30 a 90 días naturales); destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.



Las faltas no graves, que prescriben en 3 años, serán turnadas a los Órganos Internos de Control de los entes fiscalizables observados para su desahogo y las sanciones son: amonestación pública o privada, suspensión del empleo, destitución e inhabilitación temporal.