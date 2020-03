Son 10 los elementos heridos tras caída de helicóptero; están en hospitales de Orizaba

Dos elementos de la SEMAR y dos de la Policía Estatal que se accidentaron al caer el helicóptero de la Secretaría de Marina la tarde de este sábado en Tehuipango fueron traídos a esta ciudad para ser internados en el Hospital General Regional del IMSS y en el Sanatorio Covadonga.



Se conoció que de estos cuatro, uno es Rufino Gutiérrez Pascual, policía estatal de 25 años, quien fue llevado al IMSS a bordo de una ambulancia de Protección Civil de Río Blanco.



El otro paciente trasladado al IMSS es Antonio de Jesús Barrera Sobrevilla, de 32 años, elemento de la Secretaría de Marina, el cual fue ingresado al HGRO a bordo de una unidad de la Cruz Roja de Mendoza.



Se reportó que estos cuatro elementos que fueron traídos a Orizaba se encuentran graves.



El resto de los accidentados permanece internado en el Hospital de Tlaquilpa, en donde su estado se reporta como estable y fuera de peligro.



Como se recordará, la tarde de este sábado un helicóptero Black Hawk de la Marina, cuyo personal había participado en un operativo conjunto para rescatar a personas privadas de su libertad, se desplomó a escasos metros de aterrizar en el campo deportivo de Xopilapa, en Tehuipango, derivado de lo cual se reportaron inicialmente alrededor de 20 personas lesionadas; sin embargo, se confirmó que sólo 10 requieron ser internados.



Lista de heridos:



1.- Segundo comandante de la Policía municipal Serafín T. P, 39 años



2.- Segundo maestre Jesús E. D., 27 años.



3.- Infante de marina Antonio de Jesús B. A., 32 años.



4.- Copiloto de Marina Alejandro G. E., 32 años.



5.- Comandante de aeronave Hugo D. S., 33 años.



6.- Tercer maestre Santiago Zacarías A. D., 34 años.



7.- Policía estatal Rufino G. P., 25 años.



8.- Policía municipal Felipe P. C., 37 años.



9.- Policía municipal Francisco T. C., 37 años.



10.- Policía municipal Ricardo M. C., 27 años.