Son más de 300 familias las que ocupan terreno privado cerca de Área Natural Protegida

Continúa la invasión de terrenos en las inmediaciones del área natural protegida "Arroyo Moreno" contigua a la colonia "Villa Rica" en Boca del Río, según estimaciones de ellos mismos, son más de 300 familias.



Desde la madrugada del lunes, empezaron a llegar a levantar casas de lámina y palos, pese a que las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación por daños ambientales, las personas siguen llegando a buscar un espacio.



"Me avisaron que estaban dando terrenos acá, dije bueno voy a ir y ya que vine me dicen que no hay lugar que ya todo está ocupado, lo necesito porque tengo 3 nietos, a mi hijo menor de edad, yo si necesito. Ya está todo y algunos agarraron de 2 a 3 terrenos, hay personas que sí necesitamos", dijo María Inés Andrade Luna.



Afirman que no están afectando a la zona de humedales y es la necesidad la que los llevó a invadir.



"Seguro no tenemos, INFONAVIT no tenemos, queremos un lugar para vivir, este lugar está lleno de basura, animales muertos, vienen y botan escombros, vienen y tiran todo aquí. Más de 300 familias y el lugar tiene más de 15 años en el abandono, la pandemia, sin trabajo, lo único que queremos es un lugar de vivir. Si fuera zona protegida, no permitirían que vinieran las personas a tirar basura", señaló Ismael Hernández.



Afirman que si los quieren desalojar, deben darles apoyo para tener un lugar en donde vivir, además de que quieren regularizarse e ir pagando por el pedazo de tierra que invadieron.



"Yo nací en esta colonia, mi mamá tiene su casa, pero yo no, como boqueños merecemos una casa dentro de donde nosotros vivimos porque no es justo que le vedan a la gente que tiene posibilidades y nosotros que somos de Boca del Río, nacidos aquí sigamos pagando renta", insistió Ismael.



Son aproximadamente tres hectáreas de terreno de área natural protegida porque existe mangle y la fauna.