Son menos los sindicalizados del Ayuntamiento de Xalapa que dejan perder despensas

El secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Xalapa, Rolando Ortega Salazar, afirmó que son cada vez menos los empleados de base que no acuden por las despensas que el Gobierno Municipal les otorga mensualmente como parte de sus beneficios laborales.Y es que reconoció que había ocasiones en las que no asistían a la bodega donde el proveedor mantenía los productos de la canasta básica para entregárselos, por lo que algunos perecederos como huevos y pan se echaban a perder, sin poder destinarse a alguien más."Nos tenemos que ordenar, nos tenemos que disciplinar. Nosotros exhortamos a los trabajadores a que vayan por sus despensas porque luego el distribuidor las tiene en el almacén y hay perecederos como huevo y pan", manifestó.En la entrevista, Ortega Salazar dijo que el Comité Ejecutivo junto con el cuerpo de delegados está haciendo un trabajo de inteligencia y conciencia para conminar a los trabajadores a no dejar perder sus despensas."Son los que estamos encima de los trabajadores para que cumplan con ir a recoger su despensa. Tenemos un porcentaje mínimo (de empleados que no van por su despensa), creo que la del mes de mayo o junio fueron mínimos, fueron como dos o tres despensas que se quedaron, no más, por eso estamos preocupados y ocupados porque esas despensas las recojan los trabajadores", reiteró el líder sindical.Enumeró que la despensa en especie se otorga a mil 240 trabajadores de base, mientras que los trabajadores de nombramiento definitivo reciben lo equivalente en dinero."Estamos combatiendo la desidia de que no vayan por sus despensas, entonces ya estamos viendo que son menos porcentaje las despensas que se van quedando", comentó nuevamente.Cabe recordar que el Ayuntamiento de Xalapa contrató a la persona física de nombre Martha Silvia García Govea para la adquisición de despensas para el personal sindicalizado y jubilado del municipio y el perteneciente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la que le pagará hasta 37 millones 639 mil 394.40 pesos.Por lo que conforme al acuerdo, durante el 2022 deberá suministrar entre 12 mil 492 y 13 mil 200 despensas para el personal de base; entre 4 m 56 y 4 mil 440 despensas para el personal jubilado y entre 300 y 360 despensas para el personal de base del DIF Municipal.