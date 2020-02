Son youtubers e influencers porque quieren fama de forma rápida, opina actor

El actor y conductor Francisco de la O aseguró que hay jóvenes que poseen el potencial para dedicarse a la actuación; sin embargo, muchos prefieren convertirse en youtubers o influencers que les proporcionan fama rápida, dejando la preparación y profesionalización a un lado.



"Es un tema que tanto lo quieran tomar como profesión o no, hay muchos movimientos ahorita y es muy complejo. YouTube por un lado, todos quieren ser youtubers stars o ser influencers. Entonces se relaja la disciplina y la línea profesional", detalló.



Entrevistado en Coatepec, el artista que actualmente participa en las series de Netflix: “El Chema”, “La Bella y las bestias” y “El Último Dragón”, dijo que si bien se puede alcanzar el éxito sin prepararse, éste puede ser efímero.



"Siempre habrá un personaje para el actor. Pero si no te preparas y quieres el éxito rápido, te va a llevar a otras formas en las cuales lo puedes conseguir pero son mucho más efímeras”.



"No sé hacia donde vaya el asunto de la actuación porque ahorita son las series, ya no importa el nombre o si hiciste carrera o le pegas a una y ahí te quedas. Lo importante son los proyectos porque el mundo del entretenimiento es vasto y la gente lo necesita ", aseveró.