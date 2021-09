Sondean a agremiados del FESAPAUV para realizar nuevo contrato colectivo 2022

Iniciaron en el sur de Veracruz las mesas de trabajo entre integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) para recabar propuestas que ayuden a nutrir las peticiones del nuevo contrato colectivo 2022.Enrique Levet Gorozpe secretario general del Fesapauv, explicó que estas posteriormente serán presentadas a las autoridades universitarias, de ahí la importancia de conocer primera mano las necesidades de los trabajadores sindicalizados que existen en las diversas regiones de la universidad.A lo largo del territorio veracruzano se estarán llevando a cabo estos encuentros con la comunidad de catedráticos y trabajadores para desarrollar un pliego petitorio que confine las exigencias laborales que necesitan el gremio."Lo organizamos rumbo al congreso de nuestro sindicato los días 11 y 12 de noviembre en Veracruz, esta ruta de foros esperamos que haya amplia participación y ponencias de preocupaciones de los compañeros, sobre todo en estos escenarios de los compañeros en medio de una pandemia que no se ve que disminuya", declaró.Levet Gorozpe reiteró que también presentarán un pliego de incumplimiento y violaciones al contrato colectivo como el pago a tiempo de algunos conceptos."Los principales rezagos como pago de algunos salarios que por algunas razones administrativas no se ha dado el pago de trabajos devengados y prestaciones pasadas a esta administración. Buscamos que se subsanara, se subsanó mucho, pero algunas cosas mínimas no se han resuelto", finalizó.