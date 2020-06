Sonora Smart Dodd, la mujer que creó una celebración para homenajear a su padre

Si bien la religión católica honra desde hace siglos a los padres el 19 de marzo, que es el día de San José (el padre de Jesús), y algunos países como España, Bolivia y Honduras siguen esa tradición, no se trata de una fecha extendida en todo mundo.



La mayoría de los países celebran el Día del Padre el tercer domingo de junio, es decir este 21 de junio de 2020, y esa fecha se la deben a una mujer estadounidense que lo propuso hace 110 años.



"Creo que fue su combinación de preparación y talento natural lo que hizo posible que el Día del Padre se hiciera realidad", le dijo a BBC Mundo en un correo electrónico su nieta, Barbara Dodd Hillerman Lieske.

La idea de Sonora inspiró a muchos.



¿Quién era Sonora Smart Dodd?



Podría decirse que Sonora Smart Dodd fue "la madre" del Día del Padre.



Sonora Smart nació el 18 de febrero de 1882 en Arkansas y a los 7 años se mudó con su familia a Spokane, en el norte del estado de Washington.



Cuando tenía 16 años, y siendo la mayor de los hermanos, su madre, Ellen Victory Cheek-Billingsley, murió en el parto de su último hijo. Así, el padre de Sonora, William Smart (1842-1919), que era granjero y veterano de la Guerra Civil, quedó viudo con seis hijos para criar.



"Como la hija mayor de la familia, Sonora entendió la magnitud de los problemas que enfrentaba su padre y trató de cumplir el rol de cuidar de sus cinco hermanos menores", describe Dianne Beetler en el artículo "La madre del Día del Padre" (The mother of Father's Day) en la revista Modern Maturity de 1978.



"Con admiración, ella observó el trabajo y sacrificio de su padre para criar a sus hijos. Ella nunca olvidó su coraje y devoción", añade.



William Smart era un granjero y veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos que a fines del siglo XIX quedó viudo con seis hijos para criar.



¿Cómo surgió la idea del Día del Padre?

A finales de 1909, durante un sermón en la iglesia sobre el Día de la Madre, Sonora se inspiró y pensó que los padres también deberían tener un día para homenajearlos.



Al año siguiente, Sonora presentó una petición a la Alianza Ministerial de Spokane sugiriendo que los padres fueran reconocidos durante los servicios religiosos del 5 de junio, que coincidía con el cumpleaños de su progenitor; sin embargo, aunque la solicitud fue aceptada, como no tenían mucho tiempo para preparar los sermones para ese día, se decidió que la celebración se haría el 19 de junio de 1910, el tercer domingo de junio de ese año.



Celebrar el Día del Padre el tercer domingo de junio es una idea que trascendió las fronteras estadounidenses.





Ese día casi todas las iglesias de Spokane y alrededores ofrecieron sermones para homenajear a los padres. Y el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado de Washington también proclamaron el Día del Padre. Así, el 19 de junio de 1910 fue el primer Día del Padre oficial en Estados Unidos.



Algunas teorías sugieren que el primer Día del Padre fue en Virginia Occidental en 1908, pero se trató de un evento aislado mientras que Sonora fue la "promotora más influyente del Día del Padre", escribió el diario Spokesman-Review.



Ella promocionó la celebración "por el amor hacia su padre… y nunca quiso llamar la atención" sobre su propio rol en hacerlo realidad, describió el diario Moscow-Pullman Daily News en 1999.

En 1924, el presidente estadounidense Calvin Coolidge reconoció la celebración del Día del Padre y recomendó que todos los estados hicieran lo mismo.



Más de 20 años después, en 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una resolución en la que decidía que el tercer domingo de junio debería ser el Día del Padre. Pero no fue hasta 1972, que el presidente Richard Nixon lo convirtió en ley.



"Mi abuela era una mujer multifacética, adelantada a su tiempo", describe Barbara Dodd Hillerman Lieske.



"Era una líder que después de su matrimonio obtuvo un título en negocios, fue una escritora y poeta talentosa y estaba involucrada con la comunidad literaria de Spokane, y era una artista que estudió en el Instituto de Arte de Chicago y más", continuó.



Tras la muerte de Sonora Smart Dodd, el 22 de marzo de 1978 a los 96 años, el diario Spokesman-Review publicó que Sonora y su esposo fueron responsables de "enriquecer la vida religiosa, cívica y cultural en Spokane", así como "poner a Spokane en los ojos de la nación y el mundo".



La casa de los Dodd es parte en la actualidad del Registro Nacional de Lugares Históricos, habiendo obtenido esta distinción en 2010 tras el centenario de la primera celebración del Día del Padre de Spokane.



La idea de Sonora no solo inspiró a muchos para homenajear a los padres en Estados Unidos, sino que países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela celebran también el tercer domingo de junio el Día del Padre.



Con información de BBC News Mundo