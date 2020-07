Un usuario captó una nube "embudo" en los cielos de Pánuco, la tarde de este jueves 16.



En un video compartido por la Secretaría de Protección Civil se observa como el fenómeno no toca el suelo, por lo tanto no se considera un "tornado" tal cual.



Imágenes de satélite revelan que la nubosidad de tipo cumulonimbus que generó el embudo no registró una amplia extensión, retenida solo en la zona norte de Veracruz.



A pesar de lo que muestra el video, Protección Civil descartó daños por el evento, que generó expectación en redes sociales.



Cabe recordar que el 23 de mayo se registró una "tolvanera" en la zona centro de la cabecera municipal de Perote, donde provocó daños ligeros a los árboles.