Sorprenden a cordobeses con aumento en tarifas de transporte público

Sin previo aviso, líneas de transporte público urbano en Córdoba incrementaron sus tarifas 1 peso, aunque no se contó con la autorización de la Dirección General de Transporte Público, donde dicen desconocer la situación.Aprovechando el regreso a clases y tras el receso vacacional decembrino, se registró este incremento que si bien se trata de un peso, el aumento afecta la economía del usuario."Al subir solo nos dijeron que eran 10 pesos, con un boleto que no trae el costo, no hay letreros, ni avisos", dijo una usuaria de la ruta Cerezos-Centro, de la línea Sábana Larga.Al solicitar información en la Delegación de Transporte Público, explicaron que no existe autorización para incrementar la cuota de este servicio, pero para proceder contra las líneas que aumentaron el precio los usuarios deberán interponer su queja para que se levante el acta correspondiente. De lo contrario no podrán hacer nada.Hasta ahora, las líneas que cobran 10 pesos son: Autobuses Palotal y Autotransporte Tresa.