Sospecha Gobernador de malos manejos en el Acuario de Veracruz

La negativa del Patronato del Acuario de Veracruz a proporcionar información sobre su operación deja sospechas de malos manejos, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se comprometió a tomar las medidas necesarias para que se abra pronto tras la clausura el pasado miércoles.Recordó que la intención es garantizar que exista seguridad de las especies, sin embargo, no han explicado la muerte de un manatí, ni tampoco entregado los datos sobre la fiesta realizada hace 2 años en el interior."Vamos a buscar la manera de que ya se levante (la clausura). No entregan toda la información, eso se me hace sospechoso y ya empieza a levantar ciertas suspicacias porque no olvidemos que se dio la muerte de un manatí ahí. Sí vamos a solicitar la información técnica, de por qué se murió un manatí, siendo que es un espécimen que tiene que ser muy cuidado. Y si la ocultan nos levanta suspicacias también sobre lo que está sucediendo con las demás especies".Indicó que apenas en la tarde del pasado viernes empezaron a entregar "una poca de información". Sin embargo, no aún no existe certeza de cómo funciona el Acuario.El mandatario estatal explicó que opera con una Junta de Fideicomiso, en el cual el gobierno tiene participación y se buscará la mejor opción para el Acuario.Si bien no hay interés de extinguir el patronato, se analizará la mejor opción."Si persiste la falta de información técnica de las especies, nosotros vamos a buscar aperturar el acuario".- ¿Desaparecer el fideicomiso y que el Gobierno del Estado se haga cargo?- Va relacionado con eso, no tenemos interés, queremos dialogar y que se termine eso. Claro, las circunstancias son que hay una mala administración, porque hay que tomar cartas en el asunto. Hay una Junta de Gobierno del fideicomiso que tiene que tomar decisiones. Ahí intervenimos nosotros, no tenemos la mayoría; sí podemos opinar, tenemos que analizar.Resaltó que lo que pasa con el Acuario es lo que se ha criticado, que las empresas privadas se hagan cargo de bienes estatales, similar a lo ocurrido con la concesión del agua en Veracruz y Boca del Río."Se va a analizar que se administre bien al Acuario, que no solamente sea de la entrada, el pago de fotografía que oscila entre 300, 500 hasta mil pesos, ahí con algunas especies. Confiamos en la administración que estaba ahí. Ahora lo que vemos que se nos hace sospechoso es por qué no entregan la información", finalizó.