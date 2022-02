Sospechan desvío de fondos en telesecundaria ganadora de rifa de avión presidencial

Debido a que consideran puede haber una malversación de fondos de los 20 millones de pesos obtenidos a través de uno de los cachitos ganadores de la rifa del avión presidencial, pobladores de la comunidad de Cihuateo pidieron la intervención del Gobierno Federal.Recordaron que hace poco más de un año la telesecundaria “Gregorio Torres Quintero” resultó ganadora con uno de los billetes de ese sorteo y conforme a lo indicado por el presidente, el recurso se destinaría a atender las necesidades del plantel y de otros de diferente nivel que hubiera, ya sea preescolar, primaria o bachillerato si hubiera.Comentaron que se iniciaron obras en la telesecundaria y el constructor se comprometió a que en seis meses quedaría todo concluido y sería una erogación de 3 millones de pesos, pero a la fecha ya pasó más de un año, saben que han gastado alrededor de 7 millones de pesos y no hay nada terminado.Indicaron que esto ha causado molestia en la población y por eso hoy se reunieron con el fin de cambiar a los integrantes del Comité, pues no han rendido cuentas.Mencionaron que en la reunión estuvieron presentes el agente municipal y un representante de la diputada federal por el distrito de Zongolica, Itzel Domínguez, pero no se pudo llegar a nada porque comenzaron a confrontarse y no se quiso que la situación pasara a mayores.