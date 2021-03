Sospechan que en Coatzacoalcos banda roba mascotas para extorsionar a dueños

Una posible banda que se dedica al robo de perros es lo que podría existir en Coatzacoalcos, esto quedó al descubierto tras el hallazgo de "Babo", un perro raza american bully que fue robado y por quien estaban extorsionando con una fuerte suma de dinero a su amo.



Luego de que Carlos Francisco diera a conocer en redes sociales el robo de su mascota, personas que vieron la publicación finalmente le ayudaron a localizarlo 11 días después en una bodega ubicada en Canticas, una población de Cosoleacaque que colinda con Coatzacoalcos.



El sitio, según lo narrado por la persona que halló y entregó a “Babo”, cuenta con varias jaulas para perros, por lo que se teme pueda haber más mascotas ahí que pudieron ser capturadas o sacadas de sus hogares en diferentes colonias de Coatzacoalcos y sus alrededores.



"Yo no creí que las pistas fueran reales, estaba incrédulo pero decidí confiar en él. Él vio el tema de ‘Babo’ en redes sociales y me comentó que los estuvo estudiando dos o tres días, a qué hora llegaban y se iban y decidió actuar. ‘Babo’ estaba en Canticas, frente al aeropuerto, es una bodega y había una galera con varias jaulas de perros. Les recomiendo que se echen una vuelta por ahí porque debe haber más mascotas", comentó Carlos Francisco.



El día en que le notificaron que habían hallado a “Babo”, confesó haberse sentido nervioso pero también preocupado pues previamente lo habían estado extorsionando.



"Publiqué en redes sociales, me estaban extorsionando hasta que llegó la persona indicada y no me pidió la recompensa completa y me guió a donde estaba. Me dijo, mira aquí está, le dije 'yo no puedo', me dijo, 'no, no te preocupes yo te lo llevo', ora sí que él lo sacó, lo rescató y me lo entregó. Se portó muy amable. Él entendió el dolor de 11 días", afirmó.



Carlos Francisco narró que el robo de “Babo” provocó en él y su familia una tristeza y un dolor muy grande, tan así que sí pensó en juntar el dinero para pagar la extorsión.



Al regreso de “Babo”, Carlos le pidió perdón por no haberlo hallado antes y luego de algunos días el canino ha ido regresando a la normalidad en casa.



"Esa gente se debe poner a trabajar porque tarde o temprano los van a agarrar. Hacen daño a las familias. A quienes pasen por esto no se cansen, busquen. Valió la pena cada hora que no dormí y publiqué para poder hallarlo", comentó.



Actualmente hay una perrita llamada "Duquesa" que también está extraviada, por lo que pidió a la población ayudar a su familia a encontrarla.