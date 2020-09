Sospechan que personal de Comercio de Xalapa pide “moches”

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro del Ayuntamiento de Xalapa, Francisco Javier González Villagómez, informó que en el Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) hay tres posibles trabajadores que están pidiendo "moches" a los comerciantes.



Explicó que hace un año, también se detectó un caso similar con trabajadores de dicho departamento, los cuales fueron reubicados a otra zona, pues son elementos sindicalizados aunque, dijo, uno de ellos renunció.



González Villagómez señaló que investigarán si realmente es personal del DIAC el que está cometiendo estas presuntas extorsiones, ya que los comerciantes sólo les comentan cuando el área de comercio acude a los establecimientos y no hacen la denuncia formal al Ayuntamiento.



"Tenemos alrededor de tres personas detectadas pero desafortunadamente la gente no nos presenta la queja y la denuncia. Sabemos eso porque sólo hay rumores de que unas personas están visitando algunos comercios y a vendedores ambulantes para pedirles dinero o alguna mochada. No tenemos la exactitud de que sean inspectores, queremos descartar que sean nuestros inspectores".



Comentó que estarían a la espera de que los vendedores ambulantes y comerciantes denuncien a estos elementos del DIAC para descartar que si sean trabajadores del Ayuntamiento o personas que se están haciendo pasar por inspectores.



"Los mismos ciudadanos nos dicen que si han ido, que portan chaleco pero no tenemos la certidumbre de que sean ello. Tenemos que ubicarlos bien para ver si no son personas externas", finalizó.