Un hombre de 65 años de edad falleció en las afueras del Hospital Naval de Veracruz, presuntamente tenía COVID-19.



De acuerdo a servicios periciales, el hombre arribó con problemas respiratorios a bordo de un Chevy color olivo, acompañado por familiares.



Sin embargo, no alcanzó a entrar al nosocomio y falleció en el vehículo.



Personal de la Secretaría de Marina bloqueó la visibilidad en la zona con ambulancias para evitar tomar fotografías.



Presuntamente ante la confirmación de COVID-19, personal de periciales no se llevó el cuerpo.



Arribó personal de una funeraria particular para llevarse el cadáver. Posterior al levantamiento, personal de la Secretaría de Marina sanitizó la zona.