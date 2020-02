SSP asegura que bajan robos y homicidios, en Veracruz

El recuento de resultados por las acciones realizadas en el mes de enero, en materia de seguridad en la entidad veracruzana, refiere que los índices delictivos van a la baja en materia de robo y homicidio doloso, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado.



Durante entrevista, el funcionario estatal admitió que está pendiente resolver el tema de feminicidios y secuestro pero se trabaja en estrategias a implementar en este año, para bajar los altos registros.



No obstante, Hugo Gutiérrez destacó que tan sólo en el mes de enero se realizaron 2 mil 448 detenciones por diversos delitos, tanto federales como del fuero común y faltas administrativas; se decomisaron 77 armas y mil 316 cartuchos, así como la recuperación de 16 mil litros de hidrocarburo.



También, se llevaron a cabo 296 rescates humanitarios, de los cuales 10 personas quedaron detenidas por el delito de tráfico de personas.



“Los índices delictivos van a la baja, el homicidio doloso estuvo elevado el año pasado pero desde los últimos meses del 2019 la cifra se redujo a dos dígitos. Eso nos da una indicación de que tenemos una tendencia marcada a la baja en el delito de homicidio doloso, que es uno con los que estuvimos batallando el año pasado”, expuso el titular de Seguridad Pública en Veracruz.



Al respecto, definió que con estos resultados se confirma que los índices delictivos disminuyen, además de que el delito de robo se encuentra por abajo de la media nacional.



No obstante, fue claro al referir que está pendiente el tema de feminicidio y secuestro pero ya se trabaja con la Unidad Antisecuestro para dar buenos resultados en este 2020.



Al definir como complejo el tema de feminicidio, donde no sólo participa la SSP, adelantó que este año se reforzarán las campañas y acciones en contra de este delito, en coordinación con las diferentes Secretarías y la Fiscalía General del Estado (FGE)



En este sentido, Gutiérrez Maldonado hizo un llamado a las personas que sufren violencia familiar, para que denuncien ante las autoridades y con ello se actúe al respecto, incluso recordó que ya está activado el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, donde pueden acudir a hacer sus denuncias y quedar resguardadas junto con sus hijos, para evitar algún tipo de violencia en su contra.



En el albergue, se les otorgará alojo, alimentos, seguimiento jurídico y atención psicológica tanto para las mujeres como para sus hijos, expuso.



De igual modo, solicitó que se continúe utilizando la aplicación celular Mujer Alerta, misma que ha sido utilizada en su mayoría, para reportes de violencia doméstica.



“Hemos participado en muchos auxilios y nos ha estado funcionando muy bien, la idea es darle todavía mas publicidad en este año, para que más mujeres puedan descargar esta función, que ojalá nunca la necesiten pero es mejor tenerla y no necesitarla”, finalizó el titular de SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado.