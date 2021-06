SSP ha brindado seguridad selectiva, acusan consejeros del OPLE

Los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, denunciaron actuación “selectiva” de seguridad pública en la vigilancia de los cómputos, y que los hechos de violencia que se dieron en los municipios fueron en aquellos donde quienes se alzaron virtualmente con la victoria fueron partidos de oposición.



En conferencia de prensa, el pleno comicial demandó a los Gobiernos del Estado y Federal garantizar que este proceso de conteo de las actas y paquetes termine sin más incidentes.



El primero en intervenir fue el titular del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, quien reiteró que la reanudación de los 14 cómputos parados, será hasta que se tengan las condiciones de seguridad adecuada tanto para las instalaciones como para las personas que están realizando esta actividad.



“Si no los reanudamos no es por negligencia nuestra, ni porque no queramos trabajar, no reanudaríamos porque no tenemos que las condiciones de seguridad necesaria (…) esperemos que nos apoyen en este tramo final, estamos a nada de terminarlos. Nos falta aquí 14 y el de Veracruz, son 15 y ya terminamos todo”, precisó.



Bonilla Bonilla señaló que en la irrupción a la bodega de la calle Clavijero, por parte de simpatizantes de MORENA, inconformes con los resultados de la elección de Tantoyuca, los elementos policiacos se vieron rebasados, resultando golpeada una uniformada, de allí que descartara que hubiesen sido coparticipes de este hecho.



Los cómputos que están parados son los de Coxquihui, Tlacolulan, Santiago Tuxtla, Filomeno Matal, Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán, El Higo, Jesús Carranza, Castillo de Teayo, Tantoyuca, Tlalixcoyan, Álamo y Misantla (cómputo distrital).



Al ser cuestionado sobre si no concluirlos este sábado, fecha límite que establece el Código Electoral para hacerlo, podría derivar en una anulación de los comicios por los órganos jurisdiccionales, el consejo presidente explicó que en tiempos normales ello podría realizarse sin contratiempos, pero considerando lo que ha pasado, los magistrados entenderán.



“Estamos ante circunstancias especiales que los tribunales entenderán correctamente, o sea, cómo vamos a hacer los cómputos si no tenemos las condiciones necesarias. Los cómputos en tiempos normales comienzan el miércoles y terminan el sábado, pero para nada estamos en tiempos normales”, ahondó.



Su homóloga María de Lourdes Fernández Martínez, sostuvo que los hechos violentos que se han dado en el Estado, dejarán “una huella imborrable” en el proceso comicial actual, cuando debían caracterizarse por civilidad y respeto.



Apuntó que, pese a que con oportunidad solicitaron el auxilio de la fuerza pública, éste no ha sido suficiente.



El consejero Roberto López Pérez condenó las presiones a las que han sido sometidos los integrantes de los órganos desconcentrados por parte de quienes no aceptaban los resultados, lo que señaló, ha empañado la imagen del OPLE.



“Este tipo de actos generalizados no corresponde al rumbo democrático que queremos ejemplificar con esas decisiones el 6 de junio”, enfatizó.



Mabel Aseret Hernández Meneses acotó que “a pesar de todos los llamados de auxilio, se nos haya dado la espalda, no solamente como institución, hablo de las personas que integran los consejos municipales donde se llevaron a cabo los hechos”.



Además, definió como “muy preocupante” para la democracia veracruzana, que los incidentes se presentaran en los municipios donde los partidos opositores “punteaban” en los resultados.



El integrante del pleno, Quintín Antar Dovarganes Escandón, manifestó que para él era inaudito que estos hechos se den en la Capital del Estado.



“No había visto yo algo como esto; sin embargo, es la primera ocasión en que advierto una provisión selectiva de la fuerza pública y en este caso, en la ciudad capital, donde es el resguardo y bastión de la autoridad del Estado”, mencionó.



La consejera Maty Lezama Martínez, hizo un llamado a la civilidad para que el organismo pueda cumplir con su función institucional de respaldar la voluntad popular ya vertida en las urnas.



Su compañero, Juan Manuel Vázquez Barajas, adicionó que un Estado que se dice democrático no puede emplear mecanismos represivos como el que se ha dado en las oficinas del OPLE en Clavijero.



Resaltó que los ciudadanos también son corresponsables para generar un ambiente de gobernabilidad, por lo que dijo esperar que en pocas horas los manifestantes que se congregaron en el lugar, lo desocupen para que puedan seguir los cómputos.



Finalmente, el secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, indicó que por este y todos los hechos violentos contra los consejos municipales, distritales y el ocurrido hoy, ya se presentaron las denuncias correspondientes. En total, enumeró, serían 21 los recursos jurídicos interpuestos para que sean investigados por la autoridad ministerial.