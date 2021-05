SSP indaga a sus elementos por presuntos abusos contra ciudadanos

En la actual administración estatal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha abierto un total de 46 procedimientos a sus elementos por perpetrar distintos abusos contra ciudadanos.



De acuerdo con el área de transparencia de la dependencia, en total se han abierto 20 acciones derivadas de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hasta el primer trimestre de 2021.



Es decir, se trata de elementos que fueron encontrados responsables de violentar las garantías de personas intervenidas, según el organismo.



De estos, 4 acciones corresponden al ejercicio de 2018; son 13 las que corresponden a 2019 y únicamente 3 intervenciones por abusos en los que se encontró la presunta responsabilidad de los policías y que corresponden al año 2020.



Además, la propia dependencia inició 20 procedimientos en contra de efectivos “por cometer diversos actos arbitrarios”.



En 2018 fueron 15 los procedimientos abiertos contra los elementos; en 2019 la cifra se redujo a 5 y en 2020 el número fue de 6 acciones por abusos policiales.



A la fecha, de acuerdo con la dependencia, los casos continúan en análisis del área de Asuntos Internos y en la Comisión de Honor y Justicia.



Casos de abusos, a la baja



Cabe señalar que respecto a 2018, cuando comenzó la actual administración en Veracruz, se registró una disminución en los procedimientos abiertos contra policías una vez que se actualizó el protocolo de actuación de la SSP.



Esto coincide con lo señalado por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien afirma que se está capacitando a los elementos para que no incurran en actos arbitrarios.



El pasado miércoles 19 de mayo, el Gobernador se refirió al caso en que policías estatales que disolvieron una manifestación de profesores frente a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), cuando detuvieron al menos a 14 docentes, incluyendo al líder del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación (SDTEV), José Arturo Hernández.



Aunque se registró la confrontación de los efectivos con los docentes, así como con un reportero y un fotógrafo que cubrieron la intervención policía para disolver la manifestación, el Ejecutivo aseveró que se aplicó un protocolo “que privilegia los Derechos humanos”.



Incluso refirió que cuando él se manifestaba sufrió de todo, desde “chicharrazos, toletazos y empujones”.



“Nosotros hemos buscado una actuación de la policía, de los elementos de seguridad, apegada a protocolos de actuación; esto es lo mejor porque ahí se actúa rápidamente y no se tiene que esperar quien da la orden; a ver si lo hago o no lo hago; si me conviene políticamente hacerlo o no hacerlo.



“Qué incluye este protocolo: la protección de Derechos de terceros (…) e incluso del presunto responsable de delitos (…). Ese protocolo se ha diseñado ya, en la Academia, se modificó al partir de unas actuaciones polémicas que se fueron al inicio de mi Gobierno con intervenciones que hizo la policía y nos dimos cuenta que estaban entrenados con protocolos para reprimir”, argumentó García Jiménez.